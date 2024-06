Ce au gasit procurorii in curtea familiei din Cluj care a murit electrocutata in piscina

Apar noi detalii in cazul familiei din Cluj gasita fara suflare intr-o piscina gonflabila din curtea casei.Serviciul de Medicina Legala a confirmat ca cei trei, un barbat 46 de ani si parintii lui, au murit electrocutati, iar specialistii au descoperit mai multe improvizatii facute la instalatia electrica.Prima varianta ramane cea a electrocutarii in lant. Fiul era in apa, cand, se pare, un fir s-a rupt. El ar fi fost primul care a murit. Mama lui ar fi sarit sa-l salveze, dar curentul a ... citește toată știrea