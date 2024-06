Ce au gasit procurorii in curtea familiei din Cluj care a sfarsit tragic in piscina. O noua ipoteza e luata in calcul

Apar noi detalii in cazul familiei din Cluj gasita fara suflare intr-o piscina gonflabila din curtea casei. Prima varianta ramane cea a electrocutarii in lant. Fiul era in apa, cand, se pare, un fir s-a rupt. El ar fi fost primul care a murit. Mama lui ar fi sarit sa-l salveze, dar curentul a trecut si prin corpul ei. Tatal de 76 de ani a fost ultimul care a incercat sa-si scoata de acolo familia.Totusi, ancheta se anunta complicata, iar specialistii spun ca ar mai putea fi luata in calcul o ... citește toată știrea