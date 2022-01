Ce avantaj vor avea persoanele care s-au vaccinat cu trei doze impotriva coronavirusului

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, 26 ianuarie, ca persoanele care detin un certificat verde si au primit 3 doze de vaccin anti-COVID ar putea fi scutiti de carantina si testare atunci cand vor circula in statele Uniunii Europene.Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii a a adus in discutie hotararea Comisiei Europene pe care Romania trebuie sa o aplice pentru a circula in statele Uniunii Europene, respectiv certificatul verde care include vaccinarea anti-COVID cu trei ... citeste toata stirea