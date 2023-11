Catalin Chereches, primarul din Baia Mare, fugit din tara chiar inainte sa fie condamnat definitiv la inchisoare, a fost prins marti, 28 noiembrie, seara in Germania. Patru documente de identitate si mii de euro cash avea in buzunare in momentul in care a fost capturat de politistii germani.Chereches a fost prins in Augsburg, Germania. Catalin Chereches a fugit din tara cu taxiul. Politistii spun ca acesta avea peste 3.000 de euro la el, in momentul in care a fost capturat, dar si foarte ... citeste toata stirea