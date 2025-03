Ce averi au candidatii la alegerile prezidentiale din Romania? Cei mai bogati dintre candidati sunt cei independenti, printre care si Victor Ponta, noteaza Euronews, care face o trecere in revista a averilor acestora. Crin Antonescu nu are venituri, dar sotia lui detine numeroase proprietati si sute de mii de euro in conturi. Nicusor Dan sta cu chirie in Bucuresti, George Simion are doar salariul de parlamentar, iar Elena Lasconi are mai multe terenuri si apartamente, dar si credite de returnat ... citește toată știrea