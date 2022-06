Ce consecinte ar putea avea "umilirea Rusiei". Verdictele a patru analisti romani

Tot mai multi lideri vest-europeni, in frunte cu Macron si Scholz, sustin ideea controversata ca Rusia "nu trebuie umilita". Argumentul lor e ca o Rusie umilita ar deveni in timp un pericol si mai mare. "Adevarul" a consultat patru experti pentru a lamuri aceasta discutie. Intrebarea care incepe sa imparta Europa in doua a pornit de la o afirmatie apartinandu-i presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, care a atras atentia ca o Rusia zdrobita si umilita ar deveni un pericol si mai mare pentru ... citeste toata stirea