Ce drepturi au refugiatii ucrainieni in Romania. O casa de avocatura din Cluj explica cum pot obtine azil

In contextul in care Rusia a lansat o invazie militara de proportii in Ucraina, sute de mii de ucraineni au fost impinsi sa fuga in tarile vecine, cautand protectie internationala. Cateva zeci de mii dintre acestia au ajuns in Romania si chiar daca deocamdata putini au cerut azil, o casa de avocatura din Cluj explica in ce conditii poate fi acesta cerut si cum poate fi acordat statutul de refugiat."Dreptul de azil este un drept fundamental al omului, garantat prin articolul 18 din Carta ... citeste toata stirea