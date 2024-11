Ce este INTERZIS in ziua votului? Amenzi uriase sau inchisoare pentru cei care nu respecta aceste prevederi/Cate incidente electorale au avut loc la Cluj

Politistii clujeni au anuntat in aceasta dimineata ca, in cursul zilei de sambata au fost semnalate 12 sesizari cu privire la posibile incidente electorale dintre care una nu s-a confirmat.Au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale cu avertisment pentru contraventii referitoare la procesul electoral, iar alte 3 sesizari sunt in curs de verificare. De asemenea, a fost inregistrat un dosar penal privind procesul electoral.Principalele fapte interzise in ziua votului, precum si pedepsele ... citește toată știrea