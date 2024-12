Ce este POT. Partidul ar putea trece pragul de 5% necesar sa ajunga in Parlament / Sustinere pentru Calin Georgescu pe TikTok din partea presedintelui

Potrivit sondajelor exit pool publicate la ora 21:00 Partidul Oamenilor Tineri (POT) a trect pragul de 5% necesar pentru a putea intra in Parlament. POT are in aceste momente un scor de 5,4% la Senat si 5,5% la Camera Deputatilor.POT este un partid nou pe scena politica din Romania, fiind infiintat in anul 2023. Acestia au sediul in Deva, judetul Hunedoara. La alegerile locale din 9 iunie 2024 au reusit sa obtina 11 mandate de consilieri locali si 18 mandate de primar.Fosta membra AUR, ... citește toată știrea