Domeniul crypto se dezvolta intr-un ritm grabit, ceea ce determina si aparitia continua a noilor optiuni in acest domeniu. De ceva timp, piata criptografica reprezinta o piata complexa, cu o groaza de optiuni disponibile (ca si in cazul pietei bursiere). Astfel, pe piata crypto la fel sunt disponibile fonduri de investitii (in acest caz - Fonduri de criptomonede).Ce este un fond de criptomonede?Fondurile de criptomonede reprezinta organizatii, companii care ofera servicii de tranzactionare ... citeste toata stirea