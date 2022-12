Ce explicatii absurde livreaza firma acuzata ca a ingropat deseuri in Parcul Feroviarilor: "Majoritatea angajatilor sunt straini"

Dupa ce constructorii Parcului Feroviarilor au fost filmati de un clujean in timp ce ingropau de zor deseurile, in loc sa le duca la punctele de colectare, firma care se ocupa de lucrari spune ca de vina ar fi "deficienta de comunicare" cu muncitorii straini.Compania Nord Conforest, surprinsa depozitand deseuri intr-o groapa din Parcul clujean Feroviarilor, a explicat ca incidentul a avut loc din cauza unor deficiente de comunicare, avand in vedere ca majoritatea angajatilor care isi ... citeste toata stirea