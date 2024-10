Ce faceau, de fapt, persoanele imbracate in negru pe malul Somesului, in cartierul clujean Grigorescu? Nu era nimic periculos! VIDEO

Citeste siVIDEO Ritual ciudat in Cluj-Napoca? Persoane in negru surprinse in timp ce faceau un fel de ceremonii neobisnuite/ UPDATE: Este vorba despre un spectacol - Stiri de Cluj (stiridecluj.ro)Dupa aparitia imaginilor care au starnit curiozitatea si imaginatia clujenilor, s-a clarificat ca persoanele observate pe malul Somesului faceau parte din spectacolul "The Last Lamentation" al artistei Valentina Medda. Evenimentul artistic se va desfasura pe malul raului, oferind o experienta ... citește toată știrea