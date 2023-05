Sarpele capturat marti, 2 mai, in cartierul Marasti este unul inofensiv, fiind un sarpe de apa. Transylvania Wildlife Rescue a preluat reptila si a eliberat-o.Pentru ca vine perioada calda, in care vor mai aparea serpi inofensivi in zonele locuite, specialistii vin cu o serie de sfaturi."CE FACEM SI CUM NE PASTRAM CALMUL?Primul caz important cu un sarpe INOFENSIV din acest sezon cald a avut loc ieri in Cluj-Napoca, unde in urma semnalarii prezentei unui sarpe de apa, un echipaj de ... citeste toata stirea