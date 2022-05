Ce film deschide festivalul TIFF in acest an cu proiectie in piata Unirii

Filmul care deschide editia din acest an a festivalului de film Transilvania de la Cluj, printr-o proiectie in aer liber in piata Unirii, este o poveste despre femei care au schimbat lumea.E vorba de "Reteaua Jane", o poveste curajoasa despre drepturile femeilor, inspirata din realitatile Americii de la finalul anilor '60, film care deschide cea de-a 21-a editie TIFF, cu o proiectie de gala organizata in deschiderea festivalului, vineri 17 iunie, de la ora 20.45, in piata Unirii din ... citeste toata stirea