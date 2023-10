Consiliul Judetean Cluj a aprobat Planul operativ de actiune in timpul iernii pe drumurile judetene, valabil pana in data de 30 aprilie 2024.Astfel, forul administrativ judetean a analizat si a clasificat intreaga retea de drumuri judetene, in lungime de 1.228,314 de km, pe niveluri de viabilitate, stabilind procedurile standard de interventie pe durata sezonului rece.Raportat la importanta si nivelul de trafic inregistrat pe fiecare sector in parte, numarul si marimea localitatilor pe care ... citeste toata stirea