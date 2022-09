Ce fost premier mai face asa ceva? Boc a carat in spinare saci cu legume pentru oamenii nevoiasi - FOTO

Fostul premier, actual primar al Clujului, Emil Boc, a carat in spinare saci cu legume la bunicii aflati in nevoi de la centrele sociale ale Primariei.Compania Coral din Cluj-Napoca a cumparat produsele, iar Emil Boc si sublaternii sai le-au predat celor care au nevoie de ele."Mai mult ca niciodata, avem nevoie de un "maraton de solidaritate", de sprijinire, in special, a persoanelor cu venituri reduse si afectate de situatia economica actuala.Am fost alaturi de colegii mei la Centrul social ... citeste toata stirea