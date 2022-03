Ce l-ar impiedica pe Putin sa apeleze la arma nucleara si cum ar arata un astfel de razboi. "Acesta e scenariul apocaliptic"

Cat de dispusa este Rusia sa provoace un razboi nuclear si ce l-ar impiedica pe Putin sa mearga pe aceasta cale sunt intrebari la care are raspunsuri generalul Virgil Balaceanu, fost sef al Brigazii Multinationale din Sud-Estul Europei. Generalul in rezerva Virgil Balaceanu a reprezentat Romania la Comandamentul NATO de la Bruxelles si a fost sef al Brigazii Multinationale din Sud-Estul Europei, o adevarata somitate in Armata Romana. "Adevarul" i-a lansat o provocare pe masura, pe care ... citeste toata stirea