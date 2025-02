Ce metoda folosea profesorul din Cluj ca sa-si ademeasca victimele? A ABUZAT un copil de 13 ani! Fostii elevi spun ca ,,facea propuneri indecente"

Un profesor de engleza din Cluj a ajuns in spatele gratiilor, dupa ce ar fi abuzat un baiat de doar 13 ani.Barbatul de 40 de ani este cercetat penal pentru viol asupra unui minor, agresiune sexuala asupra unui minor, corupere sexuala a minorilor si racolarea minorilor in scopuri sexuale, dupa ce ar fi intretinut relatii cu minorul de 13 ani, in timpul orelor de meditatii.Abuzurile s-au petrecut la apartamentul din Cluj-Napoca al barbatului, sau chiar si in masina individului."Din cercetari ... citește toată știrea