Ce model era drona militara americana care s-a prabusit langa baza militara de la Campia Turzii VIDEO

O drona de lupta apartinand armatei US Air Force s-a prabusit in apropiere de unitatea de la Campia Turzii. Incidentul a avut loc joi, 14 iulie, in jurul orei 14.30. Potrivit unor surse, drona militara americana se afla in misiuni de antrenament inainte sa se prabuseasca. Din primele informatii, este vorba despre una dintre dronele MQ-9 Reaper care apartin US Air Force. America a trimis inca din 2020 astfel de drone in Romania, la baza militara din Campia Turzii. Aparatul s-a prabusit pe un ... citeste toata stirea