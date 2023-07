Proiectul de lege al utilizarii semnaturii electronice, care stabileste care sunt efectele juridice ale fiecarui tip de semnatura electronica, a fost depus in Parlament, din initiativa grupului de parlamentari PNL. Elaborata prin coordonarea deputatului clujean Sabin Sarmas, care este si presedintele Comisiei de IT din Camera Deputatilor, noua lege aduce modificari si solutii importante in raport cu realitatile actuale ale pietei si evolutiile tehnologice, in plus ofera si un cadru legal ... citeste toata stirea