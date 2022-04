Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la Sala Polivalenta din Cluj

Controlul efectuat de Curtea de Conturi la societatea Primariei Cluj-Napoca care administreaza sala polivalenta BT Arena pune pe tapet un prejudiciu de 20.000 lei prin efectuarea cheltuieli si plati in lipsa unor documente care sa justifice legatura cu obiectul de activitate al societatii, informeaza ziarulfaclia.ro. De asemenea, s-a mai descoperit ca in 2020 au fost efectuate deplasari in tara si strainatate, in lipsa unor documente care sa justifice efectuarea acestora, prejudiciul creat ... citeste toata stirea