"Ce oameni sunteti sa abandonati cainii? Va e frica de Dumnezeu?" - Prinsi cand abandonau cainii la Cluj

Trei indivizi din judetul Alba au fost descoperiti in flagrant in timp ce abandoneaza caini in zona localitatii Poiana Horea, comuna Belis, judetul Cluj.Martorul care a surprins aceasta actiune nemiloasa i-a filmat si documentat. De-a lungul anilor, locuitorii din Poiana Horea s-au confruntat cu o crestere alarmanta a numarului de caini abandonati. Suspiciunile legate de aducerea lor din judetul Alba au fost confirmate recent, cand acesti trei barbati din Trifesti, comuna Horea, judetul Alba, ... citește toată știrea