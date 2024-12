Ce pedeapsa a primit elvetianul care venea la Cluj sa se faca vampir in padurea Hoia. A provocat un carambol cu 5 masini si 3 raniti VIDEO

Un tanar elvetian de 19 ani, care sustinea ca este stranepotul lui Vlad Esepes si ca vrea sa se transforme in vampir, a fost arestat in octombrie dupa ce a furat o masina si a provocat un carambol pe DN1. Visul lui era sa ajunga in Padurea Hoia-Baciu din judetul Cluj, cunoscuta pentru fenomenele paranormale si legendele infricosatoare, crezand ca acolo isi va indeplini destinul de vampir.Duminica, 20 octombrie 2024, tanarul a venit in Romania pentru a-si implini visul de a deveni vampir, ... citește toată știrea