Ce periculoasa e! Face arte martiale, dar tinteste o medalie la Europeanul de tenis de masa!

Dubla campioana continentala cu echipa feminina a Romaniei la tenis de masa, Irina Ciobanu, 27 de ani, face in paralel si kickboxing, sport unde este antrenata de iubitul ei, instructor de arte martiale mixte."Tricolorii" de la tenis de masa sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru Campionatele Europene de la Munchen.Irina Ciobanu, multipla medaliata continentala, este gata de batalie din Germania si sustine ca are un mare as in maneca: sta foarte la capitolul pregatirii fizice. ... citeste toata stirea