Doua festivaluri de film - unul de scurmetraje si unul axat pe arhitectura si viata urbana, streed food si concerte in parc pe mal de lac, dar si degustari de vinuri (si alte concerte) in Parcul Etnografic din Hoia si festival cu spectacole si expozitii la Muzeul de Arta din centrul orasului - sunt cateva dintre activitatile pregatite de organizatori pentru acest weekend in Cluj-Napoca.Festival de scurtmetrajeIn perioada 26-28 Mai 2023, la Cluj-Napoca se deruleaza festivalul international ... citeste toata stirea