Ce probleme mai trebuie sa rezolve investitorii ansamblului imobiliar dorit pe o fosta platforma industriala din Apahida ca sa primeasca avizul de la Consiliul Judetean Cluj

Proiectul imobiliar al unui ansamblu mixt care cuprinde locuinte, zone de servicii, birouri, gradinita, spatii verzi, parking auto dorit pe un teren de peste 5,5 hectare in comuna Apahida, pe fosta platforma IPEG de pe strada George Cosbuc,a fost, din nou, prilej de dispute in comisia de urbanism a Consiliului Judetean. Alesii din comuna si activistii locali au intervenit in discutii si au cerut investitorilor sa rezolve problemele care exista acum in localitate - reteaua de canalizare ... citeste toata stirea