Sindicatele din sanatate au obtinut, in 5 februarie, din partea Guvernului promisiunea unor majorari salariale in medie cu 15 procente, arata rador.ro. Acesta se adauga la indexarea de 5% aplicata deja bugetarilor de la inceputul anului si s-ar ajunge, astfel, la cele 20 de procente cerute de sindicate.Dupa discutiile de la inceputul acestei saptamai cu premierul Marcel Ciolacu, liderii Federatiei Sanitas au spus ca salariile vor creste in doua etape, in lunile martie si iunie, dar ca inca nu ... citeste toata stirea