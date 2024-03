Ce s-a intamplat de fapt la fabrica de mobila din Campia Turzii, unde 13 persoane s-au intoxicat cu o substanta

Planul rosu de interventie a fost activat, luni, la nivelul municipiului Campia Turzii, dupa ce mai multor persoane li s-a facut rau din cauza unei posibile intoxicatii cu o substanta de curatare.Politistii clujeni efectueaza cercetari sub aspectul infractiunilor de neluarea a masurilor legale de securitate si sanatate in munca si nerespectarea masurilor de securitate si sanatate in munca."La data de 25 martie, in jurul orei 13.00, Politia municipiului Campia Turzii a fost sesizata despre ... citește toată știrea