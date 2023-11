O tanara venita la Cluj ca studenta (a terminat doua facultati si un masterat) si-a pus sufletul pe masa, explicand de ce simte ca trebuie sa plece din Cluj-Napoca.Ideea unui credit de 150.000 de euro pentru un apartament o sperie de moarte, dar nu e numai atat. "Nu numai despre imobiliare este vorba, ci mai degraba de tot: trafic, calitatea vietii, crese, gradinite, parcuri, oameni. Am discutat cu colegi, cu prieteni - toata lumea pare in negare. Mi se pare ca cei veniti in Cluj de prin alte ... citeste toata stirea