Un agent imobiliar incearca sa ne explice ca un penthouse in Cluj-Napoca, la pretul de 350.000 de euro e o nimica toata."Ce sa faci cu 350.000 de euro in Cluj?", intreaba agentul imobiliar, cu mult tupeu, pentru starea actuala a pietei imobiliare. "Are o panorama foarte faina pe nord si pe sud. Care e pretul de listare? 350.000 de euro. That's it, dragii mei!", a incheiat agentul imobiliar scurta prezentare a apartamentului."Face si cartofi prajiti? Daca il inchiriez, imi toaca si prajeste ... citeste toata stirea