Ce salarii se ofera in domeniile cu cele mai multe locuri de munca vacante in 2024

Cele mai multe locuri de munca vacante anul trecut au fost cele pentru curieri, manipulanti marfuri, muncitori necalificati in constructii si industrie, dar si lucratori comerciali, arata statisticile oficiale. Constructiile, curieratul si restaurantele sunt domeniile de activitate pentru care se inregistreaza cele mai multe locuri de munca vacante declarate in mod repetat de catre angajatori in anul 2024, arata economedia.ro. In ceea ce priveste salariile din aceste domenii, in Constructii ... citește toată știrea