Ce se intampla cu curierii din Cluj? Livrator, prins la volan sub influenta substantelor interzise la primele ore ale diminetii

Un tanar de 24 de ani, angajat al unei firme de curierat, a fost oprit de politisti in timp ce conducea prin Campia Turzii.Tanarul a fost testat cu drugtestul, rezultatul aratand posibila prezenta a drogurilor in organismul tanarului. Acesta a fost condus la IML pentru luarea de probe biologice pentru a se stabili daca se confirma rezultatul drugtestului.,,La data de 6 martie a.c., in jurul orei 06.45, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au oprit in trafic, pe strada ... citește toată știrea