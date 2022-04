Ce se va intampla cu rezervistii din tara, in caz de razboi. Vasile Dincu: "Nu o sa poti incorpora pe cineva care nu a facut un serviciu militar"

Ministrul apararii, Vasile Dincu, a vorbit despre ce se poate intampla cu rezervistii din Romania, in cazul unui razboi, avand in vedere ca legislatia nu a mai fost actualizata.Astfel, Dincu a facut noi declaratii despre cine ar putea fi incorporat, in caz de razboi, un subiect de foarte mare interes pentru romani, avand in vedere vremurile nesigure pe care le traiesc vecinii nostri. Ministrul apararii s-a referit la rezervistii voluntari, in conditiile in care legea care ii vizeaza pe acestia ... citeste toata stirea