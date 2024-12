Ce seara trista la Cluj! Dupa batranica de 90 de ani disparuta, acum si un bunic de 78 de ani este de negasit. Daca i-ati vazut, sunati de urgenta la 112!Dupa disparitia unei batranici de 90 de ani, autoritatile clujene sunt acum in cautarea unui alt pensionar, un barbat de 78 de ani, care a plecat de acasa in dimineata zilei de 7 decembrie si nu a mai revenit.Batranica de 90 de ani a plecat de acasa in jurul orei 13:00 La data de 7 decembrie a.c., in jurul orei 13:00, BURSASIU ELENAa ... citește toată știrea