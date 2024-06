Ce sfaturi de medici oncologi a primit un pacient din Cluj cu cancer pulmonar in stadiu avansat/Situatia e urgenta: aveti alte recomandari pentru el?

Ce sfaturi de medici oncologi a primit un pacient din Cluj aflat intr-o situatie critica urgentaUn pacient care se confrunta cu un cancer pulmonar in stadiu avansat si are nevoie urgenta de un oncolog a solicitat sfaturi si recomandari pe o platforma online. Pacientul, care locuieste in Transilvania, cu locatia care fluctueaza intre Targu Mures si Cluj, este dispus sa calatoreasca si in alte orase din Romania pentru a gasi cel mai bun specialist disponibil."Vreau sa imi dati niste sugestii ... citește toată știrea