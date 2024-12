Ce sfaturi ingenioase a primit un clujean exasperat ca nu-i mai ajunge coletul comandat: "Nu plec pana nu-l primesc, chiar de stau cu voi pana la final"

Un clujean a relatat o experienta frustranta in legatura cu serviciile de livrare oferite de Fan Courier. Acesta povesteste ca a asteptat mai bine de o saptamana pentru livrarea unui PC, dar, de fiecare data cand a contactat depozitul, i s-a spus ca coletul sau este "pe banda de sortare" si nu poate fi livrat. Dupa mai multe vizite zilnice la depozit, in speranta ca va obtine informatii clare, a ajuns in cele din urma sa ceara ajutor online."Salut. Am comandat un PC acum 1 saptamana si e ... citește toată știrea