Ce sfaturi le dau politistii clujenilor ca sa se fereasca de furturi si talharii: "contrar tuturor evidentelor, din motive greu de inteles, multi detinatori de valori ignora cele mai elementare masuri de autoprotectie, devenind astfel victime sigure"

Dupa numeroase fapte de furt si talharii in Cluj, politistii le dau clujenilor o serie de sfaturi pentru a evita sa cada victime talharilor, dupa ce au constatat ca multi detinatori de valori, "din motive greu de inteles", "ignora cele mai elementare masuri de autoprotectie".Doar in ultimele doua zile au fost prinsi autorii mai multor fapte de furt calificat, in Cluj. "Bunurile de valoare vor fi intotdeauna in atentia infractorilor care concep diverse modalitati de a si le insusi, indiferent ... citeste toata stirea