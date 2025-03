Ce solutii au gasit clujenii pentru a avea liniste in bloc? Un tanar ,,le-a spart" cheful vecinilor printr-o metoda inedita: ,,Daca nu intelege cu vorba"

Multi clujeni au ajuns la capatul rabdarii cu vecinii galagiosi. Din pacate, in multe blocuri, oamenii se confrunta cu locatari care nu au deloc bun simt si exagereaza extrem de mult atunci cand vine vorba despre zgomotul din apartamentele lor, mai ales in orele de liniste.Un clujean a decis astfel sa infiinteze o comunitate online, unde oamenii sa-si poata spune off-ul si sa se sustina reciproc in lupta cu vecinii galagiosi.Un clujean a povestit ca a ajuns sa recurga la masuri disperate ... citește toată știrea