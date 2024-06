Ce spun reprezentantii Kaufland despre incidentul socant din Manastur. Un agent de paza a agresat un barbat chiar in parcarea magazinului

Un barbat a fost agresat joi de un agent de paza langa Kaufland Manastur. Reprezentantii lantului de magazine au venit cu lamuriri despre incident. Acestia au declarat pentru Stiri de Cluj ca au luat masuri pentru a instrui toti agentii de paza, pentru a evita astfel de evenimente in viitor."Regretam incidentul petrecut in proximitatea magazinului Kaufland Manastur si consideram important sa mentionam ca persoana implicata se afla in stare vizibila de ebrietate, perturband atat clientii, cat ... citește toată știrea