Ce spun reprezentantii Spitalului de Copii Cluj, despre conditiile de igiena de la Pediatrie 1? O mamica a ramas cu un gust amar dupa internare

O mamica care a fost internata cu bebelusul sau la Pediatrie 1 in Cluj-Napoca a avut o experienta neplacuta legata de sederea in spital.Femeia a explicat ca nu a avut apa calda, a gasit gandaci, rugina si mobilier depozitat pe baloane. Aceasta a mentionat ca a gasit lenjerii murdare iar mamicile au fost mutate dintr-un salon in altul deseori.Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, dr. Dreghiciu Daniela, a venit cu lamuriri despre situatia clinicii de ... citește toată știrea