Clujenii fierb de furie, dupa ce tot orasul miroase a dejectii de la Pata Rat, este este groapa "ecologica" a Clujului, construita de Consiliul Judetean, sub conducerea lui Alin Tise.Seful Consiliului spune acum ca el nu mai are nicio treaba cu gunoaiele Clujului, iar legal are dreptate. S-a spalat pe maini si a pasat problema altora, ami precis in grija primarului Emil Boc, administratorul municipiului Cluj-Napoca.Alin Tise a spus, sec, ca problema este in alta parte: "Garda si Agentia de ... citeste toata stirea