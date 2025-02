Ce spune asistentul medical din Cluj, anchetat pentru ca nu vorbeste limba maghiara:,,Nu m-a deranjat deloc. Era important sa aflu anumite detalii critice"

Asistentul medical din Cluj, Andrei Bozdog, a fost acuzat de catre o femeie ca i-ar fi cerut sa vorbeasca in limba romana, dupa ce aceasta a discutat cu pacientul in limba maghiara. Ulterior, ea a declarat ca doreste sa se asigure ,,ca acest lucru nu se va mai intampla" si altor persoane.Stiri de Cluj a discutat cu asistentul medical care a intervenit in jurul orei 12:55 pentru un pacient de 68 de ani, cu suspiciune de accident vascular. Ajunsi la adresa, echipajul medical a constat ca ... citește toată știrea