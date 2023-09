Cristian Tudor Popescu nu crede ca Simona Halep va mai reveni in tenisul mare in urma scandalului de dopaj.Cristian Tudor Popescu crede ca daca decizia se mentine si in urma apelului facut de sportiva la TAS, cariera acesteia este complet ruinata."Daca se mentine decizia de patru ani si dupa verdictul de la Lausanne, e terminala pentru cariera Simonei. Nu vad cum ar mai putea relua [tenisul] dupa trei ani de suspendare. Si daca aceasta decizie va fi injumatatita, tot e rau. Simona e ... citeste toata stirea