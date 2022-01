Ce spune legea despre portofelele gasite si ce risti daca nu-l predai

"Am gasit un portofel cu acte si bani", scrie un clujean pe un grup de Facebook. In ultimele zile am tot observat asemenea anunturi in grupurile de interes. Oamenii incearca sa gaseasca proprietarul, dar cat de corect este acest lucru?Sa iti pierzi portofelul poate fi un lucru extrem de neplacut, mai ales daca acesta continea bani, permisul de conducere sau chiar actele de identitate. Sa pierzi cateva sute de lei posibil sa nu fie o mare tragedie, insa daca esti nevoit sa iti refaci actele, ... citeste toata stirea