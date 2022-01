Ce spune ministrul Apararii, Vasile Dincu, despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a explicat care este pozitia Guvernului fata de ideea de reintroduce serviciului militar obligatoriu."Aceasta nu este o optiune pentru noi in acest moment. Se discuta, am discutat-o in zona comisiei de aparare din Parlament, unde parlamentarii nostri mi-au pus aceasta problema, dupa cum au invocat-o si alti rezervisti.Stagiul militar obligatoriu are costuri prea mariDe exemplu, in intalnirile mele cu rezervistii, acestia mi-au spus ca ar fi necesar, ... citeste toata stirea