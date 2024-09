Ce spune Politia Cluj despre catelusa abandonata, care avea legat de gat un sac cu alti catei. Animalele vor ajunge intr-un adapost

Politia din Cluj a reactionat dupa ce mai multe imagini, cu o catelusa cu trei pui bagati intr-un sac, legati de gatul acesteia, abandonata langa o padure, au aparut in spatiul virtual. Fapta a fost semnalata de un sofer care se afla in zona intamplator.Omul a cerut ajutorul celor de la Protectia Animalelor Cluj, dar salvatorii n-au mai gasit puii.Sectia 5 Politie Rurala Deja a identificat, in urma cercetarilor efectuate, un barbat de 33 de ani, din comuna Panticeu, ca posesor al animalelor. ... citește toată știrea