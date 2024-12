Ce spune Politia Cluj despre ce s-a intamplat in cazul socant al curierului batut de doi indivizi prezentat de Stiri de Cluj VIDEO

Ce spune Politia despre incidentul in care un curier din Cluj a fost batut de doi indiviziPolitia Cluj a oferit informatii despre cazul curierului agresat pe 10 decembrie 2024, in urma unei dispute legate de livrarea unui colet. Potrivit IPJ Cluj, conflictul a izbucnit pe strada Tabacarilor din Cluj-Napoca si a implicat un tanar curier de 20 de ani, o femeie de 30 de ani si doi barbati, in varsta de 36 si 39 de ani."In urma unui incident inregistrat la data de 10 decembrie a.c., politistii ... citește toată știrea