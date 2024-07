Ce spune Politia Cluj despre imaginile socante cu cainele legat si tras de masina in Sandulesti. Barbatul a fost amendat cu doar 1000 de lei

Cruzime inimaginabila din partea unui barbat din Sandulesti. Acesta a fost amendat, cu doar 1000 de lei, dupa ce in spatiul public au aparut imagini in care clujeanul conduce in timp ce cainele este tras cu o sfoara de masina aflata in miscare. Pe numele lui a fost deschis si un dosar penal,,La data de 3 iulie a.c., in urma aparitiei in spatiul public a unor imagini in care se observa cum un exemplar canin este legat la nivelul gatului de un autoturism aflat in miscare, precizam ca politistii ... citește toată știrea