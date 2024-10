Ce spune Politia despre cazul copilului care a furat o trotineta electrica din curtea unui clujean. Recomandari pentru a evita astfel de situatii

In cursul zilei de ieri, 15 octombrie, din curtea unui clujean au fost furate o trotineta electrica si o bicicleta, in mijlocul zilei, de catre, cel putin, un minor.Mai exact, in timp ce se afla in concediu in Italia, clujeanul a ramas fara trotineta electrica si o bicicleta, dupa ce i-au fost sustrase din casa. Acesta a sesizat Politia Cluj in momentul in care copilul sau a vrut sa se joace cu obiectele mentionate anterior, insa a observat ca acestea au disparut.,,In cursul serii de 14 ... citește toată știrea