Ce spune Primaria despre copacii uscati de pe aliniamentele stradale din Cluj-Napica: "Avem garantie 3 ani de la plantarea lor"

Ca urmare a uscarii multor pomi noi plantati prin Cluj, fiind sesizata asupra situatiei, Primaria arata ca toti arborii cu balot plantati pe aliniamentele stradale, in parcuri, la scoli sau gradinite au o garantie de 3 ani de la plantare, in baza careia copacii vor fi inlocuiti pe cheltuia firmei aflate in contract cu Primaria.Pe grupul de Facebook Clujul Civic, se face un apel la civism iar clujenii sunt chemati sa sesizeze Primaria cu privire la copacii uscati deja din oras."Ar fi de ... citeste toata stirea